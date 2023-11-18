Минобороны РФ сообщило об уничтожении 20 украинских БПЛА за сутки

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны России сбили две противокорабельные ракеты "Нептун" и пять снарядов системы HIMARS противника

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Средствами противовоздушной обороны сбиты две противокорабельные ракеты "Нептун", пять снарядов системы HIMARS, а также уничтожены 20 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны (МО) России.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две противокорабельные ракеты "Нептун" и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Новая Збурьевка, Чаплинка Херсонской области, Спартак, Пески и Ясиноватая Донецкой Народной Республики", - сказали в МО РФ.