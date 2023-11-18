18 ноября, 10:35,
обновлено 18 ноября, 10:47
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 20 украинских БПЛА за сутки

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны России сбили две противокорабельные ракеты "Нептун" и пять снарядов системы HIMARS противника

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Средствами противовоздушной обороны сбиты две противокорабельные ракеты "Нептун", пять снарядов системы HIMARS, а также уничтожены 20 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны (МО) России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две противокорабельные ракеты "Нептун" и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Новая Збурьевка, Чаплинка Херсонской области, Спартак, Пески и Ясиноватая Донецкой Народной Республики", - сказали в МО РФ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация