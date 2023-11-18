18 ноября, 10:35,
обновлено 18 ноября, 10:48
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ в районе Новомихайловки

По данным ведомства, противник потерял до 70 военных и радиолокационную станцию AN/TPQ-50 производства США

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские войска за сутки отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 70 военных и радиолокационную станцию AN/TPQ-50 производства США, сообщили в Минобороны РФ.

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"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике подразделений 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что на этом направлении противник потерял до 70 военнослужащих, 2 бронетранспортера, 2 автомобиля, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. 

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