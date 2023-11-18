18 ноября, 10:37,
обновлено 18 ноября, 10:52
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении четырех атак штурмовиков ВСУ на запорожском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 140 военнослужащих

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские войска за сутки отразили четыре атаки штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, потери противника составили до 140 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Донецкой Народной Республики. "Общие потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля", - заключили в военном ведомстве. 

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