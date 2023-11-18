18 ноября, 10:44
Военная операция на Украине

МО РФ заявило, что ВСУ потеряли до 75 военных на херсонском направлении

По данным ведомства, также противник лишился артиллерийской системы М777 производства США

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в районах островов Алексеевский, Фролова и населенного пункта Качкаровка Херсонской области до 75 военных, а также артиллерийскую систему М777 производства США. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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"На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации по живой силе ВСУ в районах островов Алексеевский, Фролова и населенного пункта Качкаровка Херсонской области уничтожено до 75 военнослужащих и четыре автомобиля", - сообщили в ведомстве.

По данным министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". 

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