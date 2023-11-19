В Географическом диктанте приняли участие более 89 тыс. российских военнослужащих

Акция прошла на 1 146 площадках, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Более 89 тыс. военнослужащих РФ и членов их семей приняли участие в Географическом диктанте. Как сообщили в Минобороны России, акция прошла на 1 146 площадках министерства.

"Более 89 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и членов их семей приняли участие в международной просветительской акции "Географический диктант", - сказали в министерстве. Акция прошла на 1 146 площадках Минобороны России от Балтийска до Камчатки и от Новой Земли до Каспийска.

© Минобороны России

Российские военные приняли участие в акции и на зарубежных площадках - в Таджикистане, республиках Армения, Южная Осетия, Казахстан, Киргизия и Белоруссия.

Одной из главных площадок диктанта стала выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Там к акции подключились не только военнослужащие, но и представители всероссийского детско-юношеского общественного движения "Юнармия".

О диктанте

Географический диктант - международная просветительская акция. С 2015 года проводится Русским географическим обществом ежегодно в форме очного и заочного тестирования или викторины, в том числе через интернет. Как таковая форма диктанта не используется, название выбрано для придания дополнительного сходства с популярной ежегодной образовательной акцией "Тотальный диктант".

Цель акции состоит в популяризации географических знаний и повышении интереса к географии России. Всего за семь лет в проекте приняли участие более 2,4 млн человек. Среди необычных пунктов проведения диктанта - палатка на острове Матуа Большой Курильской гряды, Звездный городок в Московской области, борт Международной космической станции, корабль-музей "Крейсер "Аврора" в Санкт-Петербурге, российские антарктические станции Прогресс и Мирный.

Каждому участнику диктанта предлагается ответить на 40 вопросов, разделенных на две части. Первая ("географический ликбез") состоит из 10 вопросов и затрагивает общеизвестные факты из географии. Вторая часть из 30 вопросов предполагает применение эрудиции, логики и образного мышления. Время на выполнение заданий участниками диктанта составляет 45 минут (академический час).