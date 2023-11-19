МО РФ сообщило о четырех нарушениях воздушного пространства Сирии

По словам заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирала Вадима Кулитя, инциденты зафиксировали в районе Эт-Танф

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Две пары истребителей F-16 проамериканской коалиции за прошедшие сутки четыре раза нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирийской Арабской Республики. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения двумя парами истребителей F-15 коалиции", - сказал Кулить, уточнив, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон также добавил, что боевики террористических группировок за прошедшие сутки пять раз обстреляли позиции правительственных войск Сирии в идлибской зоне деэскалации.

"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС) : в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Латакия - три обстрела", - сказал он.