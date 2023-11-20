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обновлено 20 ноября, 11:18
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, общие потери противника составили до 30 военных

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки отразили три атаки украинских вооруженных сил (ВСУ) на купянском направлении, общие потери противника составили до 30 военных, проинформировали в Минобороны РФ.

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"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области, - отметили ведомстве. - Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Куриловка, Подолы, Тимковка и Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика". 

Теги:
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