Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, общие потери противника составили до 30 военных

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки отразили три атаки украинских вооруженных сил (ВСУ) на купянском направлении, общие потери противника составили до 30 военных, проинформировали в Минобороны РФ.

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области, - отметили ведомстве. - Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Куриловка, Подолы, Тимковка и Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика".