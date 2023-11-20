В Минобороны РФ рассказали об отражении атак ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 130 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки отразили одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Клещеевка на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что также нанесено поражение живой силе и технике 28-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. "Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 130 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые машины пехоты и 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также орудие Д-30", - отметили в ведомстве.