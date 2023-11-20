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Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили об отражении атаки ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 50 военнослужащих

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки отразили одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Григоровки на краснолиманском направлении. Противник потерял до 50 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 50-го полка Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районе Ямполовки и Серебрянки ДНР. Отмечается, что общие потери противника составили "до 50 военнослужащих и 2 автомобиля". 

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