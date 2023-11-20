20 ноября, 12:34
Военная операция на Украине

Более 20 автомобилей из госучреждений Липецкой области отправят в зону СВО

По словам губернатора региона Игоря Артамонова, все машины повышенной проходимости

ЛИПЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Более 20 автомобилей, находившихся ранее на балансе госучреждений Липецкой области, в ближайшее время отправят в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов.

"Готовим к отправке 23 автомобиля, их получат бойцы из региона, ранее этот транспорт был закреплен за госучреждениями", - сказал Артамонов. По его словам, в настоящее время машины находятся в мастерских, где проходят подготовку к транспортировке. "Все авто повышенной проходимости, три машины уже передали парням, они сказали, что им этот транспорт очень кстати", - заметил Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе областного правительства напомнили, что всего из подведомственных учреждений региона вывели больше 200 автомобилей. Часть из них отправят военнослужащим, часть - на продажу. "Заявки на первые 10 автомобилей можно подать с сегодняшнего дня, вырученные средства будут направлены в бюджет региона", - заключили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь ГеоргиевичВоенная операция на Украине
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