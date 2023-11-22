Минобороны РФ показало кадры круглосуточной подготовки огнеметчиков в районе спецоперации

В министерстве отметили, что огневые подразделения незаменимы при перегруппировке, эвакуации раненых, подвозе боеприпасов и при продвижении вглубь укрепленной вражеской линии обороны.

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МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Огнеметные группы подразделений группировки войск "Запад" круглосуточно отрабатывают уничтожение укрепленной линии обороны противника на полигоне в тыловом районе специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции огнеметчики подразделений войск РХБ защиты группировки войск "Запад" перед выполнением боевых задач на передовых позициях проходят полный курс боевой и тактической подготовки, отрабатывают боевое слаживание в различных ситуациях", - сказали в министерстве.

На кадрах, предоставленных ведомством, показаны работа огневой группы по использованию реактивного пехотного огнемета (РПО-А) "Шмель". Огнеметчики на несколько минут выходят к позициям противника на критически близкое расстояние - от 50 до 100 м. Затем одним или несколькими выстрелами из "Шмеля" уничтожают оборудованную в бетонном ангаре промзоны или доме вражескую огневую точку. Затем в нескольких вариантах отрабатывается безопасный отход группы.

"Если пехоте нужна помощь, огнеметное отделение выезжает на задачу. Отрабатывает из огнеметов и дальше с пехотой идем на штурм. В один из дней помогали пехоте. Целый день сидели в лесопосадке. На второй день зашла группа ДРГ. И мы отделением отработали задачу в лесопосадке. Отработали со "Шмелей". У противника были раненые, уничтоженные", - рассказал заместитель командира огнеметного взвода с позывным "Магас".

В министерстве отметили, что огневые подразделения незаменимы при перегруппировке, эвакуации раненых, подвозе боеприпасов и при продвижении вглубь укрепленной вражеской линии обороны.