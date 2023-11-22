22 ноября, 02:00
Военная операция на Украине

МО РФ показало кадры поражения опорного пункта ВСУ экипажем Т-80 Северного флота

© Минобороны России/ ТАСС

В ведомстве отметили, что при выполнении огневых задач танкисты тесно взаимодействуют с разведывательными подразделениями

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Экипаж модернизированного танка Т-80БВМ гвардейской бригады Северного флота поразил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Бойцы 200-й гвардейской мотострелковой бригады Северного флота уверенно держат оборону вверенных им позиций на артемовском направлении. Практически круглосуточно огневые задачи выполняют экипажи танков Т-80БВМ. При выполнении огневых задач танкисты тесно взаимодействуют с разведывательными подразделениями. Разведка целей, корректировка огня осуществляется в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов. В результате слаженной боевой работы танкистами поражен минометный расчет и блиндаж с живой силой противника", - сказали в ведомстве.

На предоставленных ведомством кадрах видно, как экипаж одного из танков, работая с закрытой огневой позиции, ведет огонь по опорному пункту ВСУ.

"Машина точная, быстрая и, самое главное, бесшумная, потому что, когда двигается в сторону врага, он не слышит тебя. Газотурбинный двигатель на этой машине хорошо себя зарекомендовал, поэтому хорошие результаты, большой КПД на этих машинах он показал", - сказал командира танка Т-80БВМ с позывным "Сахно".

Т-80БВМ является модернизированной версией Т-80БВ. На машине улучшена 125-миллиметровая пушка, доработан газотурбинный двигатель - его мощность возросла до 1 250 л. с. Кроме того, на танке установлен многоканальный прицел наводчика, прибор наблюдения механика-водителя и стабилизатор вооружения. Броня усилена противокумулятивными решетчатыми экранами, а также комплексом модульной динамической защиты. Поставки Т-80БВМ в российские войска начались в 2019 году. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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