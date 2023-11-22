22 ноября, 03:02
Военная операция на Украине

Российские десантники сбили украинский дрон "Лелека-100" в районе Артемовска

Ранее сообщалось, что расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" артиллеристов ВДВ ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины под Артемовском

ТАСС, 22 ноября. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" ивановских десантников в районе Артемовска сбил украинский дрон-разведчик "Лелека-100", сообщили журналистам Минобороны РФ.

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"В ходе несения боевого дежурства на линии боевого соприкосновения с пункта временного наблюдения боевой расчет получил целеуказание на вход в зону поражения неопознанного воздушного объекта. После доразведки беспилотный летательный аппарат был идентифицирован и взят на сопровождение. Расчет ЗРК выдвинулся из района ожидания, занял стартовую позицию и, захватив цель, принял команду на уничтожение. Зенитная управляемая ракета поразила цель - беспилотник "Лелека-100" на дальности около 2 км», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" артиллеристов ВДВ Вооруженных сил РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Артемовском. 

Теги:
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