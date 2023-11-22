22 ноября, 12:05,
обновлено 22 ноября, 12:15
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ на купянском направлении

Противник за сутки потерял до 50 военных, отметили в ведомстве

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в районе Синьковки в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны России, всего на этом направлении противник за сутки потерял до 50 военных.

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"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка и Тимковка Харьковской области", - сообщили там.

В ведомстве уточнили, что потери противника на этом направлении составили до 50 военнослужащих и 3 пикапа.
  

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