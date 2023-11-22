22 ноября, 12:06,
обновлено 22 ноября, 12:10
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о потерях противника на донецком направлении

Они составили до 115 военных убитыми и ранеными

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки отразили одну атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмовой группы 24-й механизированной бригады в районе населенного пункта Ленинское Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 бронетранспортера, 2 автомобиля и гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также сообщили, что нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Раздоловка, Клещеевка, Артемовское, Богдановка, Курдюмовка Донецкой Народной Республики. 

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