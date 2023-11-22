МО РФ сообщило об отражении трех атак штурмовиков ВСУ в районах Новопрокоповки и Вербового

В районе Работина Запорожской области нанесено поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки отразили три атаки штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новопрокоповка и Вербовое, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили 3 атаки штурмовых групп 33-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка и западнее Вербового Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что в районе Работина Запорожской области нанесено поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ. "Уничтожено до 60 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 пикапа", - заключили в военном ведомстве.