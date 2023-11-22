МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

За сутки они составили до 65 человек

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на краснолиманском направлении до 65 военнослужащих.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В районе Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение живой силе 12-й бригады специального назначения ВСУ. Суточные потери противника составили до 65 военнослужащих и 2 пикапа", - сообщили в ведомстве.