22 ноября, 12:11
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о потерях ВСУ на херсонском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

Они составили до 70 военных

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на херсонском направлении до 70 военных убитыми и ранеными.

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Об этом заявили в Минобороны РФ.

"В результате комплексного огневого поражения суточные потери противника составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 5 автомобилей", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что на херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Змиевка Херсонской области. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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