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Военная операция на Украине

Глава Химок Дмитрий Волошин передал гуманитарную помощь бойцам СВО

Волонтеры упаковали новые генераторы, тепловизоры, приборы ночного видения, портативные аккумуляторы, маскировочные сети, спальные мешки и термобелье

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Тепловизоры, приборы ночного видения и другие необходимые бойцам вещи передал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

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"Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с волонтерами регионального ресурсного центра принял участие в акции "Доброе дело" - передал бойцам специальной военной операции гуманитарный груз. Также на встрече глава муниципалитета пообщался с семьями военнослужащих и отметил, что они всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку города", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что к отправке гуманитарного груза волонтеры регионального ресурсного центра отсортировали и упаковали новые генераторы, тепловизоры, приборы ночного видения, портативные аккумуляторы, маскировочные сети, спальные мешки и термобелье.

"Все Химки поддерживают наших защитников. Сегодня по запросу самих военнослужащих собрали теплые вещи и дополнительную экипировку. Сотрудники нашей администрации постоянно находятся на связи с семьями участников спецоперации. Каждый месяц, исходя из потребностей ребят, отправляем машины с гумпомощью", - привели в тексте слова Волошина.

Глава округа отметил, что к сбору помощи бойцам СВО и мирным жителям Донбасса присоединились все неравнодушные химчане. С начала спецоперации из регионального ресурсного центра на передовую отправили свыше 150 тонн гуманитарной помощи.

В администрации рассказали, что в округе продолжают оказывать всестороннюю помощь родным российских военнослужащих. Так, в Центре поддержки участников СВО и их семей уже решили более 700 вопросов - оформили кредитные каникулы, путевки в детские сады вне очереди, записали детей в кружки и спортивные секции, а также оказали юридические консультации и помогли в вопросах трудоустройства. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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