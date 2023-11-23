Медведев поручил быстро наладить массовое производство небольших дронов для СВО

По словам зампреда Совбеза, беспилотные системы стали особо востребованы с самого начала СВО

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Бои показали, что в ходе специальной военной операции (СВО) используется много недорогих дронов, необходимо в короткие сроки наладить их массовое производство. Такое поручение дал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Беспилотные системы стали особо востребованы с самого начала СВО. Наверное, скажем прямо, этого даже не ожидали", - сказал он на совещании после посещения Федерального центра беспилотных авиационных систем в московском индустриальном парке "Руднево".

"Как показал ход боевых действий, сейчас на тактическом уровне в большей степени используются недорогие дроны, причем в больших количествах. Их массового производства в прежний период в нашей стране не было, и поэтому задача в том, чтобы такое производство наладить, причем в максимально короткие сроки", - указал Медведев.

Он отметил, что задачам по производству беспилотников государство уделяет особое внимание. Зампред Совбеза добавил, что именно такой работой и занимается центр в "Руднево". "Площадки центра, в чем мы все с вами убедились, позволяют отечественным компаниям разрабатывать и проводить различные эксперименты, а также производить высокотехнологичные беспилотные авиационные системы. Здесь созданы хорошие условия для испытания новых беспилотников и обучения операторов", - подчеркнул Медведев.