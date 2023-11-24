МО РФ показало кадры уничтожения экипажами Ка-52 бронетехники ВСУ на донецком направлени

На видео, в частности, запечатлен момент выпуска ракет по навесной траектории

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Ка-52 российских Воздушно-космических сил уничтожили опорные пункты и бронетехнику вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении при помощи неуправляемых авиационных ракет. Соответствующие кадры распространило Минобороны России.

На кадрах запечатлен момент выпуска экипажами ракет по навесной траектории, а также момент уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ, зафиксированный средствами объективного контроля.

"В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ", - говорится в комментарии ведомства к видео.

Ка-52 "Аллигатор" (по кодификации НАТО - Hokum B) - двухместный разведывательно-ударный вертолет. Разработан в начале 1990-х годов в конструкторском бюро Ухтомского вертолетного завода им. Н. И. Камова (теперь АО "Национальный центр вертолетостроения им. Миля и Камова" холдинга "Вертолеты России") как развитие проекта одноместного Ка-50. С моделью-предшественницей имеет около 85% общих агрегатов. Производится на Арсеньевском авиационном заводе "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина.