24 ноября, 00:35
Военная операция на Украине

Герой России Сайфуллин посетил родной полк и подразделения инженерных войск в зоне СВО

В ходе поездки он проводил много встреч и общался с военнослужащими РФ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Герой России, полковник Рустам Сайфуллин побывал в расположении 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, а также посетил различные подразделения инженерных войск в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Рустам Галиевич посетил в зоне СВО свой родной полк. Также он побывал в различных подразделениях российских инженерных войск, которые выполняют задачи в зоне спецоперации, поддержал боевой дух ребят. Военнослужащие встретили Сайфуллина очень тепло. В особенности тот полк, которым он раньше командовал", - отметили в оборонном ведомстве.

В ходе поездки Герой России проводил много встреч и общался с российскими военнослужащими. "Когда Рустам Галиевич беседовал с бойцами и делился своими мыслями по поводу целей и задач спецоперации, можно сказать, у ребят горели глаза", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Сейчас Сайфуллин вернулся из зоны СВО для продолжения реабилитации. "Сайфуллин сейчас продолжает реабилитацию после полученных ранений, он уже вернулся в Тюмень", - сообщили в Минобороны РФ.

Российский военнослужащий командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии и был дважды ранен. В настоящее время Герой России является заместителем начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. 

Теги:
РоссияТюменская областьВоенная операция на Украине
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