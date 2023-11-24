Военнослужащие ВС РФ начали готовить районы дислокации в зоне спецоперации к зиме

В Минобороны России уточнили, что акцент в подготовке сделан на защите от артиллерийских обстрелов и беспилотников

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) подготавливают позиции к зимним условиям на краснолиманском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Военнослужащие мотострелкового полка ЦВО готовят районы дислокации к зимним условиям. На имеющейся пилораме, поставленной Ульяновской областью в качестве гуманитарной помощи, военнослужащие распускают бревна на доски, готовят кругляк для оборудования блиндажей, оружейных погребов, окопов и землянок, пунктов приема пищи и мест помывки личного состава. В уже выкопанных землянках укладывают полы и делают перегородки в помещениях для размещения личного состава", - сообщили в ведомстве.

Как добавили в Минобороны, акцент сделан на защищенности личного состава от артиллерийских обстрелов и беспилотников со сбросами. Покрытия землянок сделаны в три наката и засыпаны почвой. Для обеспечения теплом, на полевом слесарном пункте свариваются окопные печи, изготавливаются опоры и крепления для блиндажей.