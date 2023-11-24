24 ноября, 03:04
Военная операция на Украине

Российские десантники под Артемовском поразили группу украинской пехоты FPV-дроном

Вторым таким аппаратом была уничтожена еще одна группа ВСУ, которая перемещалась вдоль траншеи опорного пункта, добавили в Минобороны России

ТАСС, 24 ноября. Российские десантники уничтожили группу украинских пехотинцев с помощью FPV-дрона в районе Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"Оператор заметил несколько военнослужащих ВСУ, ведущих огонь из стрелкового оружия в опорном пункте, и направил FPV-дрон для их уничтожения. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в украинских националистов", - сообщили в ведомстве. Вторым FPV-дроном была уничтожена еще одна группа ВСУ, перемещавшаяся вдоль траншеи опорного пункта.

Ранее расчет зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" ивановских десантников в районе Артемовска сбил украинский дрон-разведчик "Лелека-100". 

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