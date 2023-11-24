МО РФ рассказало об отражении за неделю 22 атак ВСУ на донецком направлении

По данным Минобороны, за неделю потери противника составили свыше 1 680 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за минувшую неделю отразили 22 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении Южной группировкой войск отражены 22 атаки противника и нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Васюковка, Артемовск, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что за прошедшую неделю потери противника на этом направлении составили более 1 680 военнослужащих убитыми и ранеными, 4 танка, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.