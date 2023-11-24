24 ноября, 12:33,
обновлено 24 ноября, 12:47
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало об отражении за неделю 22 атак ВСУ на донецком направлении

По данным Минобороны, за неделю потери противника составили свыше 1 680 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за минувшую неделю отразили 22 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На донецком направлении Южной группировкой войск отражены 22 атаки противника и нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Васюковка, Артемовск, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что за прошедшую неделю потери противника на этом направлении составили более 1 680 военнослужащих убитыми и ранеными, 4 танка, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация