24 ноября, 12:34,
обновлено 24 ноября, 12:51
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало об отражении за неделю 10 атак ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, противник потерял свыше 740 военнослужащих

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю отразили 10 атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял более 740 военнослужащих и 24 единицы вооружений и техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили десять атак штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины, 12-й бригады специального назначения, 24-й, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в районе Торского, Красного Лимана, Серебрянки и Григоровки было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Всего на этом направлении потери ВСУ за неделю составили "более 740 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии". 

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