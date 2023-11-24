24 ноября, 12:34,
обновлено 24 ноября, 12:54
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о нанесении поражения пунктам размещения "Азова" и Иностранного легиона

По данным ведомства, 31 групповой удар нанесен высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские военные нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и БПЛА с 18 по 24 ноября, поразив в числе прочего пункты размещения нацформирований "Азов" (группировка признана террористической организацией и запрещена в РФ) и Иностранного легиона, сообщили в Минобороны РФ.

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"В период с 18-го по 24-е ноября т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирований "Азов", а также Иностранного легиона. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в военном ведомстве. 

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