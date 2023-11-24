24 ноября, 12:35,
обновлено 24 ноября, 12:55
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об нанесении поражения бригадам ВСУ на южнодонецком направлении

По данным Минобороны, войска РФ отразили две атаки противника и заняли более выгодные рубежи

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Войска РФ за прошедшую неделю нанесли поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), отразили две атаки противника и заняли более выгодные рубежи на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Никольское, Шевченко, Новодонецкое и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что потери ВСУ за указанный период составили свыше 625 военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии. 

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