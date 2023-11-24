МО РФ рассказало об отражении за неделю 11 атак ВСУ на запорожском направлении

По данным Минобороны, противник потерял на запорожском направлении до 435 военнослужащих

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю отразили 11 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Работина и Вербового Запорожской области. Противник потерял на запорожском направлении до 435 военнослужащих и 3 танка, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Успеновка и Новоандреевка Запорожской области", - сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что потери украинских войск за неделю на данном направлении составили до 435 военнослужащих убитыми и ранеными, 3 танка, 21 боевая бронированная машина, 22 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии.