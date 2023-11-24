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обновлено 24 ноября, 13:08
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало об отражении за неделю 11 атак ВСУ на запорожском направлении

По данным Минобороны, противник потерял на запорожском направлении до 435 военнослужащих

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю отразили 11 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Работина и Вербового Запорожской области. Противник потерял на запорожском направлении до 435 военнослужащих и 3 танка, сообщили в Минобороны РФ.

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"На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Успеновка и Новоандреевка Запорожской области", - сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что потери украинских войск за неделю на данном направлении составили до 435 военнослужащих убитыми и ранеными, 3 танка, 21 боевая бронированная машина, 22 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии. 

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