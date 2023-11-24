Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении за неделю

По данным ведомства, противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении за неделю составили до 405 военных, 11 орудий полевой артиллерии и 12 лодок. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 405 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок и 26 автомобилей", - сказали в военном ведомстве РФ.