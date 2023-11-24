24 ноября, 12:40,
обновлено 24 ноября, 13:06
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало об уничтожении за неделю РЛС ВСУ

© Минобороны России

В ведомстве сообщили, что три радиолокационные станции украинских вооруженных сил уничтожили оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск ВС России

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции уничтожили за неделю три радиолокационные станции (РЛС) украинских вооруженных сил (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение недели уничтожены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - отмечается в сообщении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация