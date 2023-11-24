Минобороны РФ рассказало об уничтожении за неделю РЛС ВСУ

В ведомстве сообщили, что три радиолокационные станции украинских вооруженных сил уничтожили оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск ВС России

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции уничтожили за неделю три радиолокационные станции (РЛС) украинских вооруженных сил (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение недели уничтожены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - отмечается в сообщении.