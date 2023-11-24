24 ноября, 12:40,
обновлено 24 ноября, 12:45
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за неделю 176 беспилотников ВСУ

По данным ведомства, также уничтожено 15 снарядов систем HIMARS и "Ольха", 2 противокорабельные ракеты "Нептун"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую неделю уничтожили 176 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, также за этот период уничтожено 15 снарядов систем HIMARS и "Ольха", 2 противокорабельные ракеты "Нептун".

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"Уничтожены 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха", 2 противокорабельные ракеты "Нептун", а также 176 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 537 самолетов и 255 вертолетов противника, 9 165 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 586 танков и других боевых бронированных машин, 1 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 572 единицы специальной военной автомобильной техники. 

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