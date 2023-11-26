26 ноября, 02:00
Военная операция на Украине

Военнослужащие группировки войск "Восток" поздравили женщин с Днем матери

© Минобороны РФ

В местах размещения подразделений российские бойцы также вручили цветы местным жительницам

ТАСС, 26 ноября. Военнослужащие группировки войск "Восток", находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО) записали своим матерям, бабушкам, женам и сестрам видеопоздравления с Днем матери. В местах размещения подразделений российские бойцы также вручили цветы местным жительницам, сообщили в Минобороны РФ.

"В местах размещения подразделений военнослужащие в честь праздника вручили цветы местным жительницам - женщинам, проживающим в населенных пунктах Донецкой Народной Республики, и зачитали им посвященные матерям стихи известных авторов. Бойцы, выполняющие свой воинский долг на передовых позициях и в тыловых районах в зоне проведения специальной военной операции, записали ко Дню матери видеопоздравления", - отмечается в сообщении.

Как добавили в военном ведомстве, в свои обращениях к родным российские бойцы вспоминали, "на сколько им дороги матери, сколько доброты, нежности, заботы и ласки от них они получили за свою жизнь, а также как сильно они их любят и насколько благодарны им за то, что они есть на этом свете".

В России 26 ноября отмечается День матери. Он был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 30 января 1998 года "в целях повышения социальной значимости материнства" и празднуется в последнее воскресенье ноября. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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