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Военная операция на Украине

Кадыров сообщил о вылете спецборта с добровольцами из Грозного в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Татьяна Барыбина/ ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Татьяна Барыбина/ ТАСС

Глава Чечни пояснил, что добровольцы предварительно прошли боевую подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Очередной спецборт с добровольцами вылетел из Грозного в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

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"Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции вылетел очередной спецборт с добровольцами. Они прибыли в Грозный из разных уголков России для последующего участия в СВО. Каждый из этих молодых людей справедливо считает, что вставать на защиту рубежей Родины в сложное время - первостепенный долг ее граждан", - написал он.

Кадыров пояснил, что добровольцы предварительно прошли боевую подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.

"Курсы тактической стрельбы, полевой медицины, огневая подготовка - это лишь небольшая часть обширной программы наших инструкторов. Такой комплексный подход к подготовке добровольцев позволяет пополнять ряды наших войск боеспособными и эффективными бойцами. В свою очередь Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова предоставляет им современную боевую экипировку и возмещает все расходы на дорогу", - пояснил глава региона. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичУкраинаРоссияЧечняВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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