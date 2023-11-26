Кадыров сообщил о вылете спецборта с добровольцами из Грозного в зону СВО

Глава Чечни пояснил, что добровольцы предварительно прошли боевую подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Очередной спецборт с добровольцами вылетел из Грозного в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции вылетел очередной спецборт с добровольцами. Они прибыли в Грозный из разных уголков России для последующего участия в СВО. Каждый из этих молодых людей справедливо считает, что вставать на защиту рубежей Родины в сложное время - первостепенный долг ее граждан", - написал он.

Кадыров пояснил, что добровольцы предварительно прошли боевую подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.

"Курсы тактической стрельбы, полевой медицины, огневая подготовка - это лишь небольшая часть обширной программы наших инструкторов. Такой комплексный подход к подготовке добровольцев позволяет пополнять ряды наших войск боеспособными и эффективными бойцами. В свою очередь Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова предоставляет им современную боевую экипировку и возмещает все расходы на дорогу", - пояснил глава региона.