26 ноября, 02:24
Военная операция на Украине

МО России сообщило об уничтожении Су-25 полевых позиций ВСУ на донецком направлении

© Минобороны РФ

По данным Минобороны РФ, пуски ракет выполняли парами с малых высот

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ ракетными авиационными ударами уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на донецком направлении. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении. В Минобороны отметили, что в результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

"Поступила боевая задача, выполнили взлет с аэродрома. До цели шли на предельно малых высотах, выполнили атаку цели с кабрирования, после чего - уход из зоны поражения", - рассказал летчик с позывным Бобер.

Штурмовик Су-25

Штурмовик Су-25 (по кодификации НАТО - Frogfoot) предназначен для непосредственной поддержки сухопутных подразделений днем и ночью, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Самыми распространенными модификациями этого самолета в ВС РФ являются Су-25СМ, Су-25СМ3 и учебно-боевая версия Су-25УБ.
Штатное вооружение: авиационная пушка ГШ-30-2, корректируемые авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1500, подвесные пушечные установки УАК-23-250 и СППУ-1, неуправляемые авиационные ракеты различных калибров, комплекс "Вихрь" и другие управляемые ракеты классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация