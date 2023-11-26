МО России сообщило об уничтожении Су-25 полевых позиций ВСУ на донецком направлении

По данным Минобороны РФ, пуски ракет выполняли парами с малых высот

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ ракетными авиационными ударами уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на донецком направлении. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении. В Минобороны отметили, что в результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

"Поступила боевая задача, выполнили взлет с аэродрома. До цели шли на предельно малых высотах, выполнили атаку цели с кабрирования, после чего - уход из зоны поражения", - рассказал летчик с позывным Бобер.

Штурмовик Су-25

Штурмовик Су-25 (по кодификации НАТО - Frogfoot) предназначен для непосредственной поддержки сухопутных подразделений днем и ночью, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Самыми распространенными модификациями этого самолета в ВС РФ являются Су-25СМ, Су-25СМ3 и учебно-боевая версия Су-25УБ.

Штатное вооружение: авиационная пушка ГШ-30-2, корректируемые авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1500, подвесные пушечные установки УАК-23-250 и СППУ-1, неуправляемые авиационные ракеты различных калибров, комплекс "Вихрь" и другие управляемые ракеты классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".