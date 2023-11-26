Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем

Их переоборудовали для поражения наземных целей, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над акваторией Азовского моря обнаружены и уничтожены две украинские зенитные ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей. Об этом сообщили в Минобороны России.

"26 ноября около 11:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря", - сообщили там.