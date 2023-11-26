26 ноября, 09:13,
обновлено 26 ноября, 09:15
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Их переоборудовали для поражения наземных целей, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над акваторией Азовского моря обнаружены и уничтожены две украинские зенитные ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"26 ноября около 11:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря", - сообщили там. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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