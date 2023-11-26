В МО РФ сообщили об отражении четырех атак ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 20 военнослужащих и два пикапа на данном направлении

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на купянском направлении в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в ходе активных действий отражены четыре атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 43-й механизированной бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады, 101-й, 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области", - сообщили там.

По данным МО РФ, потери ВСУ на данном направлении составили до 20 военнослужащих и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".