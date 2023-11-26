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обновлено 26 ноября, 12:09
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об отражении атаки штурмовой группы ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 80 военнослужащих и 2 автомобиля

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Подразделения восточной группировки Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки отразили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также нанесено огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих и 2 автомобиля. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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