26 ноября, 11:47,
обновлено 26 ноября, 11:54
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили, что ВС России поразили арсенал с боеприпасами ВСУ в Черкасской области

Как сообщили в ведомстве, нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 128-и районах

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки поразили арсенал с авиационными боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черкасской области.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение хранилищам авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области, живой силе и военной технике противника в 128-и районах", - говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация