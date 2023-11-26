В МО РФ сообщили, что ВС России поразили арсенал с боеприпасами ВСУ в Черкасской области

Как сообщили в ведомстве, нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 128-и районах

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки поразили арсенал с авиационными боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черкасской области.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение хранилищам авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области, живой силе и военной технике противника в 128-и районах", - говорится в сообщении.