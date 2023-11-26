В МО РФ сообщили о нанесении поражения бригаде ВСУ в районе Тягинки

По данным ведомства, украинские силы потеряли до 55 военных

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки нанесли поражение бригаде Вооруженных сил Украины в районе Тягинки, ВСУ потеряли до 55 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих и 4 автомобиля", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", радиолокационная станция, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.