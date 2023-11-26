В МО РФ сообщили об отражении атаки групп спецназа ВСУ на краснолиманском направлении

Общие потери украинских сил составили до 60 военнослужащих и 2 автомобиля

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки отразили атаку штурмовых групп 12-й бригады спецназначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что также нанесено огневое поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка и Ямполовка Донецкой Народной Республики. "Общие потери противника составили до 60 военнослужащих и 2 автомобиля", - заключили в военном ведомстве.