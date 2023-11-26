В МО РФ сообщили о нанесении поражения живой силе бригады ВСУ в районе Работина

Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк и 2 автомобиля

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Авиация, артиллерия и подразделения ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе механизированной бригады ВСУ в районе Работина Запорожской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк и 2 автомобиля", - говорится в сообщении.