В МО РФ сообщили о перехвате за сутки 53 беспилотников ВСУ

Также перехвачено 17 снарядов РСЗО HIMARS

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки перехватили более 50 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, также перехвачено 17 снарядов РСЗО HIMARS.

"За сутки перехвачено 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Нырково, Золотаревка, Конопляновка Луганской Народной Республики, Горловка, Липовое Донецкой Народной Республики, Таволжанка Харьковской области и Саги Херсонской области", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9 236 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 629 танков и других боевых бронированных машин, 1 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 187 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 642 единицы специальной военной автомобильной техники.