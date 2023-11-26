26 ноября, 20:48,
обновлено 26 ноября, 21:49
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Смоленской областью

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Губернатор региона Василий Анохин уточнил, что пострадавших и повреждений инфраструктуры нет

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Смоленской области. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны России.

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"26 ноября около 23:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области", - сообщили там.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин уточнил в своем Telegram-канале, что пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. 

Теги:
УкраинаРоссияСмоленская областьВоенная операция на УкраинеАнохин, Василий Николаевич
© Информационное агентство ТАСС
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