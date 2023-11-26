Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Смоленской областью

Губернатор региона Василий Анохин уточнил, что пострадавших и повреждений инфраструктуры нет

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Смоленской области. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны России.

"26 ноября около 23:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области", - сообщили там.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин уточнил в своем Telegram-канале, что пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.