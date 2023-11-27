Минобороны РФ рассказало об отражении атак ВСУ на запорожском направлении

В ведомстве сообщили, что потери противника составили до 30 военнослужащих и 2 автомобиля

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что потери противника на этом направлении за сутки составили до 30 военнослужащих и 2 автомобиля.