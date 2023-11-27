МО РФ заявило о потерях ВСУ на донецком направлении

Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Подразделения южной группировки ВС РФ на донецком направлении нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, потери ВСУ составили до 110 военнослужащих.

"Общие потери противника на данном направлении составили до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделения южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой народной республики.