МО РФ сообщило, что средства ПВО сбили ракеты С-200 над акваторией Азовского моря

В Минобороны заявили, что также уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Василевка, Белогоровка, Ясное, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за минувшие сутки сбили две переоборудованные для поражения наземных целей управляемые ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200 над южной частью акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны над южной частью акватории Азовского моря сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что также уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Василевка, Белогоровка, Ясное Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное Запорожской области.