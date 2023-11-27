МО РФ заявило о нанесении поражения бригадам ВСУ в районах Угледара, Павловки и Приютного

В Минобороны рассказали, что потери противника составили до 110 военнослужащих

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Угледара, Павловки и Приютного, противник потерял до 110 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Павловка Донецкой Народной Республики, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что потери противника составили до 110 военнослужащих, 3 автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".