Студентам СКФУ вручили госнаграды за отражение контрнаступления ВСУ в Запоржской области

Награды получили три студента, которые взяли академические отпуска и отправились в зону СВО добровольцами

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Трем студентам Северо-Кавказского федерального университета, проходящим службу в 58-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, вручили медаль "За отвагу" и Георгиевские кресты IV степени за отражение атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Вручение наград состоялось во время телемоста с родными, близкими и однокурсниками студентов университета, которые взяли академические отпуска и отправились в зону спецоперации добровольцами.

"Все трое военнослужащих <...> в составе своих подразделений противостояли контрнаступлению ВСУ на запорожском направлении, в связи с чем командованием принято решение о награждении данных военнослужащих государственными наградами. Разрешите в прямом эфире нашего телемоста вручить заслуженные награды нашим воинам. <...> Поздравляю с вручением государственной награды, выражаю уверенность, что вы и впредь будете служить примером выполнения воинского долга", - сказал во время награждения заместитель командующего 58-й армии по военно-политической работе Игорь Федоров.

Рядовому Владимиру Бабенко и ефрейтору Евгению Овчаренко вручили знаки отличия Георгиевский крест IV степени, ефрейтору Басиру Балкарову - медаль "За отвагу". "Они в трудный час для нашего Отечества выбрали стезю воина, защитника Отечества. Выполнив свой воинский долг, они вернутся за парту, продолжат свое обучение, но пока Родина нуждается в их защите, они находятся на передовой", - добавил Федоров.