МО РФ сообщило об уничтожении экипажами Ми-28Н опорных пунктов ВСУ на донецком направлении

В ведомстве добавили, что армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожили опорные пункты, а также бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство показало кадры боевой работы экипажей. "Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России на донецком направлении уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ. В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны РФ, армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.